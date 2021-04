La California ha il tasso più basso degli Usa di nuovi casi di coronavirus

Il parco divertimenti Disneyland, nel sud della California, ha riaperto oggi dopo 13 mesi di chiusura. Rimasto chiuso in base alle rigide regole dello Stato Usa per il contenimento del coronavirus, riaprirà i battenti, anche se con capacità limitata. L’ingresso a Disneyland sarà consentito solo ai visitatori della California e non saranno permessi abbracci e strette di mano con Topolino. Gli esperti del settore sottolineano che la riapertura potrebbe incoraggiare più californiani a viaggiare a seguito della lunga chiusura invernale.

Perché riapre Disneyland

La California ha il tasso più basso degli Usa di nuovi casi di coronavirus e oltre la metà dei residenti aventi diritto hanno ricevuto una dose del vaccino. Il governatore, il democratico Gavin Newsom, ha annunciato che spera di riaprire in modo ampio lo Stato per il 15 giugno, oltre a Disneyland.

