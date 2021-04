Il più grande parco di divertimenti d'Europa ha ospitato i primi pazienti

(LaPresse) Inaugurato a Parigi un grande hub vaccinale, in una location tutt’altro che comune: Disneyland Parigi, ovvero il più grande parco divertimenti d’Europa ormai chiuso da mesi per via della pandemia. La struttura trasformata in vaccinodromo è quella del Disney’s Newport Bay Club solitamente utilizzato per grandi eventi aziendali. Secondo le autorità sanitarie, il nuovo hub avrà una capacità di 4mila vaccini al giorno quando entrerà in funzione a pieno regime. Per il momento la struttura sarà aperta però solo nei weekend.

