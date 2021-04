Sono 13.446 i contagi, con 338.771 tamponi

Con l’arrivo di una nuova settimana alcune regioni italiane cambiano fascia in base al monitoraggio: rosso per la Val d’Aosta e per la zona di Sabaudia, dove oltre 80 cittadini di origine indiana sono risultati positivi al Covid, arancione per la Sardegna. Le regioni gialle dovrebbero rimanere tali. Intano sono 13.446 i casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 338.771 tamponi. Sono 263 le vittime, che portano il totale da inizio pandemia a 120.807 morti nel nostro Paese. “La situazione epidemiologica in Italia è di una decrescita lenta della curva – spiega il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa – che si traduce anche in una decrescita dell’incidenza in quasi tutte le Regioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata