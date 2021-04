Il sindaco di Milano ne ha parlato a margine della commemorazione dell'anniversario della morte di Sergio Ramelli

(LaPresse) Beppe Sala sembra soddisfatto di come Milano sta reagendo alle riaperture: “C’è grande volontà di aiutare i ristoratori, secondo me sta reagendo con compostezza”, ha dichiarato il sindaco del capoluogo lombardo parlando a margine della commemorazione per Sergio Ramelli, il18enne militante del Fronte della Gioventù, ucciso a Milano nel 1975 da militanti di estrema sinistra. “Ovviamente con Prefetto e Questore stiamo studiando la situazione, dobbiamo essere fermi nel riprendere chi non si comporta nella maniera giusta, ma ogni tanto anche un po’ di tolleranza non può andare male”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata