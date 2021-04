Aperti anche i negozi non essenziali anche se con limitazioni negli ingressi

(LaPresse) Anche i Paesi Bassi, ultimi in Europa, allentano le misure per contenere la diffusione del coronavirus anche se i numeri della pandemia sono ancora alti. Bar, caffè e ristoranti possono riaprire i loro spazi all’aperto per la prima volta in sei mesi ma solo fino alle 18. A tavola massimo 2 persone se non conviventi. Misure che hanno scatenato il malcontento dei proprietari che vorrebbero estendere gli orari di lavoro. Aperti anche i negozi non essenziali anche se con limitazioni negli ingressi.

