In arrivo alle Regioni italiane 2,2 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Lo ha confermato il commissario straordinario Figliuolo. “Questo lotto porterà a oltre 22,4 milioni la cifra dei vaccini finora consegnati alle Regioni” ha specificato Figliuolo. Intanto sono 10.404 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, con 302.734 tamponi: il tasso di positività scende al 3,4%. Ancora alto il numero di morti: 373, che portano il totale da inizio pandemia a 119.912. Diminuiscono i posti occupati nelle terapie intensive, -101 in 24 ore, e calano anche i ricoveri ordinari: -323 in un giorno.

