La curatrice: "Percorsi sicuri, no problemi di spazi e norme rispettate al 100%"

(LaPresse) Riapre a Roma Palazzo Barberini dopo con due mostre: ‘Plasmare l’idea’ e ‘La Cananea restaurata’. Insieme alla pittura la storica galleria d’arte, per l’occasione, offre i suoi ampi spazi anche alla fotografia con la mostra “Italia in-attesa”. Dodici fotografi che con i loro scatti mostra l’Italia durante il lockdown. “Invitiamo tutti a visitare palazzo Barberini – spiega Maurizia Cicconi, curatrice della galleria Barberini-Corsini – La struttura stessa garantisce al 100% le norme di sicurezza previste per contrastare la pandemia, non c’è problema di spazi e i percorsi sono sicuri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata