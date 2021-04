La protesta per la norma che probisce il servizio al chiuso: "Riapre solo un locale su tre"

(LaPresse) Protesta dei ristoratori di Napoli per la norma, contenuta nel decreto sulle riaperture, che proibisce di servire i clienti al chiuso. “Questo provvedimento del governo, quello di vietare di servire ai tavoli all’intero dei pubblici esercizi, è un provvedimento scellerato, in quanto nei pubblici esercizi le persone poossono essere tranquillamente fatte sedere distanziate e si possono anche controllare. Cosa che, invece, non avviene quando le persone stanno per strada e si assembrano sulla pubblica via”, lamenta il ristoratore Antonino Della Notte. “Bisogna rivedere anche la questione del coprifuoco, che è un altro errore con la riapertura dei locali in quanto si vanno concentrando in poche ore una quantità di persone che si riverseranno solo in alcuni locali che hanno lo spazio all’aperto. Oggi riaprirà solo un locale su tre”, aggiunge Della Notte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata