Accessi contingentati e misure anti Covid per ammirare le opere esposte nella capitale

Anche i musei hanno riaperto i battenti il primo giorno in cui l’Italia è tornata in zona gialla. A Roma i visitatori sono tornati nei Musei Capitolini, tra rigide misure anti Covid. Le code e le folle pre pandemia restano ancora un lontano ricordo, ma è pur sempre un segnale importante per gli operatori del settore, messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria. “E’ bello perché sei solo ma nello stesso tempo è brutto perché Roma merita un po’ più di visitatori”, commenta uno dei primi appassionati d’arte che hanno approfittato delle riaperture.

