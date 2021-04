Il capogruppo leghista: "Recovery? Bisognerà capire quali saranno le riforme, per ora abbiamo titoli"

“Non siamo preoccupati perché riteniamo che comunque siamo già riusciti ad ottenere delle cose importanti, se non fosse stato per la Lega i ristoranti non sarebbero aperti”. A dirlo è il capogruppo della Lega alla camera, Riccardo Molinari che poi sul Recovery aggiunge: “Bisognerà capire quali saranno le riforme che andranno fatte, per ora abbiamo dei titoli”.

