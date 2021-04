Il governatore della Campania sulla campagna vaccinale: "Intervento tempestivo o avremo un disastro"

(LaPresse) “Io credo che fra due, tre settimane avremo immunizzato tutti i cittadini di Capri, di Ischia e di Procida e tutti i dipendenti delle strutture alberghiere”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vicenzo De Luca, in relazione alla campagna di immunizzazione per rendere le isole del Golfo di Napoli ‘Covid free’. “A quel punto, ovviamente, cercheremo di estendere questo intervento al litorale Domitio, alla costiera sorrentina, amalfitana e cilentana perché, come vado ripetendo, c’è un comparto economico, quello turistico-alberghiero, nel quale se non si prendono decisioni per il mese di maggio avremo un disastro”, ha aggiunto De Luca.

