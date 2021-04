Sono 8.444 i contagi registrati

Sono 8.444 i nuovi casi di Covid registrati in 24 ore in Italia, con 145.819 tamponi, pochi come ogni lunedì. Il tasso di positività aumenta leggermente raggiungendo il 5,8% (ieri era il 5,5%) mentre sono 301 le vittime. Nel frattempo anche nel nostro Paese è stata individuata la variante indiana del coronavirus. Ne ha dato notizia il governatore veneto, Zaia, spiegando che si tratta di un padre e una figlia indiani residenti a Bassano. Nel frattempo emergono irregolarità nelle operazioni di sanificazione in molti supermercati italiani dopo una serie di controlli a tappetto effettuati dai Nas: il 18% degli esercizi ispezionati ha irregolarità.

