Dati Covid 26 aprile

Sono 8.444 i nuovi casi con 145.819 tamponi. Calano di 13 unità i posti occupati in terapia intensiva

Sono 8.444 i nuovi casi di Covid registrati in 24 ore in Italia, con 145.819 tamponi, pochi come ogni lunedì. Il tasso di positività aumenta leggermente raggiungendo il 5,8% (ieri era il 5,5%). Sono 301 le vittime, che portano il totale da inizio pandemia a sfiorare i 120 mila morti: 119.539. Diminuiscono gli attualmente positivi (-8.400), 16.539 i dimessi/guariti. Il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva è 2.849, con 132 nuovi ingressi: nel saldo tra ingressi e dimessi i posti occupati sono 13 in meno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata