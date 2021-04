Verso il ritorno alla "normalità" nel capoluogo campano e in tutta la regione

(LaPresse) Da lunedì 26 aprile Napoli e tutta la Campania saranno in zona gialla. Nella giornata della vigilia migliaia di persone sono scese in strada, complice la bella giornata, per passeggiare e prepararsi a una ritrovata “normalità”. I napoletani si sono riversati nelle principali vie del passeggio come il lungomare, via Toledo, via Sacrlatti e via Aniello Falcone.

