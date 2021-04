Il presidente Mattarella all'Altare della Patria

(LaPresse) Consueto passaggio delle Frecce tricolori nel cielo di Roma, che hanno sorvolato il centro della Capitale. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha intanto deposto una corona di alloro all’Altare della Patria. Indelebili le immagini dello scorso anno, quando, in pieno lockdown, il capo dello Stato rese omaggio al Milite ignoto da solo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata