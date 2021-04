Il capo della Protezione Civile in visita a Bari insieme a Figliuolo

“Sono orgoglioso e fiero della risposta che è stata data dal territorio”, queste le parole del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a margine della sua visita a Bari insieme al commissario straordinario Figliuolo. “Mai in Italia e nel mondo è stata affrontata una tale emergenza. Questo ha portato a esaltare le risorse sui territori”, ha dichiarato Curcio che ha poi espresso apprezzamento per quel che riguarda la regione è arrivato l’apprezzamento: “In Puglia ci sono riusciti, hanno fatto sistema”. “Grazie Puglia anche per la generosità con cui altri eventi, per esempio l’accoglienza degli albanesi. Credo che lo abbia nel Dna. Grazie anche per la generosità dei volontari”, ha concluso Curcio.

