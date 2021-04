Il governatore a Bari col commissario straordinario e il capo della Protezione Civile

(LaPresse) Due bottigliette contenenti il liquido che trasuda dalle reliquie di San Nicola, patrono di Bari: è stato questo il dono che il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha fatto al commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in vista questa mattina del capoluogo pugliese. “La Santa Manna di San Nicola come simbolo di unità di intenti, collaborazione e reciproco sostegno nella lotta al Covid”, ha detto Emiliano al momento della consegna dei doni. Alla Santa Mamma vengono attribuiti poteri taumaturgici durante la festa della traslazione del 9 maggio.

