Le parole del governatore: "Non pensiamo che sia tutto finito, stiamo attenti"

(LaPresse) “Oggi ho ricevuto comunicazione dal ministro della Salute che la Lombardia da lunedì 26 aprile entrerà in zona gialla. Credo sia un ottimo risultato che spiega quello che da tempo stavamo dicendo, cioè che i nostri parametri stanno gradualmente migliorando e che la situazione sta andando verso un miglioramento complessivo. Ciò nonostante non dobbiamo distrarci, non dobbiamo pensare che sia finito tutto. Dobbiamo cercare di rispettare le regole ed evitare che si rischi di ritornare in una situazione peggiore. Abbiamo raggiunto questo risultato con sacrifici, cerchiamo di salvaguardarlo. Stiamo attenti”. Queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un breve video messaggio postato sulla sua pagina Facebook ufficiale a proposito dell’emergenza covid in Lombardia e dell’imminente cambio di colore della regione.

