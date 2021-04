Lo ha detto l'ex ministro degli Affari Regionali parlando con i cronisti

(LaPresse) “Le Regioni pongono un tema serio e cioè quello della sicurezza nelle scuole. Noi abbiamo lavorato per consentire riaperture in sicurezza ma che fossero irreversibili per aprire e non richiudere più”. Lo ha detto l’ex ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, parlando con i cronisti. “Se Salvini anziché occuparsi del coprifuoco, che non era un tema perché verrà cancellato una volta vaccinati i 60enni, si occupasse di dare una mano alla Lombardia sarebbe meglio”, ha aggiunto. “Il nodo delle scuole che le Regioni pongono è che il Comitato tecnico scientifico dia la sua ultima parola sulle linee guida e sulla sicurezza nella scuola. Penso sia un diritto che hanno tutti i cittadini e sono temi che meritano in approfondimento. Io dico che non si devono fare strappi ma trovare soluzioni”, ha concluso.

