La capogruppo del Pd alla Camera: "La sofferenza delle famiglie richiede risposte efficaci"

(LaPresse) “La sofferenza della famiglie, delle imprese e dei lavoratori richiede risposte efficaci. Questo è il momento della massima unità e coesione per non sciupare gli sforzi fatti dagli italiani. La Lega si prende una grande responsabilità a rompere questa unità”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, ai giornalisti fuori da Montecitorio, commentando lo strappo della Lega col governo sull’orario del coprifuoco, che rimarrà alle 22. “Il Pd, invece, è impegnato a far ripartire il Paese”, ha aggiunto Serracchiani.

