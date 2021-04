Il leader Umberto Carriera: "Salvini con noi, i suoi ministri pronti a non votare il decreto Draghi"

“Draghi dice che dal 26 l’Italia riaprirà con un rischio calcolato, in realtà ci stanno ancora prendendo in giro il popolo ha fame, non bisogna tirare la corda ancora perché siamo a un passo dalla guerra civile”. A dirlo è il leader di #IoApro, Umberto Carriera, che ha incontrato Matteo Salvini: “Ha detto che qualora il coprifuoco non venisse prorogato almeno alle 23 e non ci dovesse essere la riapertura di bar e ristoranti in zona giallo a pranzo anche per chi non ha la possibilità di avere i posti all’aperto, i suoi ministri non voteranno il decreto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata