Il leader Umberto Carriera: "Non è giusto discriminare chi non ha posti all'aperto"

“Dal 26 aprile 100mila imprese riapriranno a prescindere da quello che si dirà nel Cdm, Salvini ci ha detto che spingerà per la riapertura dei ristoranti a pranzo anche al chiuso. Vediamo cosa succede ma riapriremo a prescindere”. A dirlo è Umberto Carriera, leader del movimento #IoApro. “Non è giusto discriminare chi non ha i posti all’aperto, il 70% dei ristoranti non ha spazi all’aperto. È una discriminante che divide ancora di più il settore”, ha aggiunto Carriera.

