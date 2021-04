Nuovo record negativo: quasi 300mila contagi in 24 ore

L’India ha registrato un nuovo record di 295.041 contagi di coronavirus in 24 ore, mentre il bilancio delle vittime ha superato per la prima volta quota 2.000. Intanto, nonostante gli ospedali in difficoltà, il primo ministro Narendra Modi ha consigliato ai governi statali di non imporre un lockdown rigido, a favore di zone di microcontenimento. L’India è una importante produttrice di vaccini ma è stata costretta a ritardare le consegne per concentrarsi sulla domanda interna. Finora ha somministrato oltre 130 milioni di dosi di vaccini, sul totale di quasi 1,4 miliardi di abitanti, da metà gennaio. Nel complesso, il Paese ha segnalato più di 15,6 milioni di casi confermati, il secondo dato più alto dopo gli Stati Uniti. Il numero complessivo dei morti è di 182.553.

