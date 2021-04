Il tasso di positività in diminuzione al 3,9% , 350.034 i tamponi processati. Ieri erano 12.074 i nuovi positivi e 390 le vittime

Sono 13.844 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 350.034 tamponi processati con un tasso di positività al 3,9%. Secondo l’ultimo bollettino le vittime sono 364 registrate nelle ultime 24 ore. Rispetto ai 12.074 nuovi positivi di ieri sono dunque incrementati i contagi ma sono diminuiti i decessi: erano 390 quelli registrati martedì. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, nel saldo tra ingressi e uscite sono diminuiti di 75 unità i pazienti ricoverati nelle terapie intensive dove attualmente si trovano 3.076 persone. I ricoveri ordinari sono invece sceso di 471 pazienti, tra nuovi ricoveri e persone dimesse, mentre il totale di ospedalizzati nei reparti covid ordinari è di 22.784 persone. La situazione a livello regionale vede la Lombardia come quella in cui si registra il maggior numero di nuovi casi, 2.095, seguita da Campania, con 1.881, e Sicilia con 1.288.

