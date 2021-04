L'assessore alla Sanità della Regione Lazio a margine della presentazione del nuovo hub a Cinecittà

“Speriamo che Ema liberi Johnson e Johnson anche perchè ricordo che ci sono 200 mila dosi ferme di cui avremmo molto bisogno per utilizzarli nei due luoghi che useranno questo vaccino e cioè Valmontone e Calatrava. Da lunedì a mezzanotte partiranno le prenotazioni per le età 58/59 anni. Sui pass noi siamo pronti, sono stati scaricati 180mila certificati noi ci siamo portati avanti, attendiamo e aspettiamo il governo”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato a margine della presentazione del nuovo hub vaccinale a Cinecittà. “Noi stiamo passando da una fase di 30mila somministrazioni al giorno a 40 mila, con l’attivazione di diversi centri vaccinali. ll 22 partiremo nelle carceri, siamo pronti con la rete delle farmacie per arrivare a 2milioni al mese”, aggiunge D’Amato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata