La Campania è in zona arancione: tra i passeggeri c'è chi si lamenta e chi sostiene che il sistema funziona

(LaPresse) Con il passaggio della Campania in zona arancione, i mezzi pubblici sono andati in affanno all’ora di punta a Napoli. Tra i viaggiatori su bus e metro c’è chi si lamenta dei ritardi e chi sostiene che invece il sistema funziona e le distanze interpersonali sono rispettate. Tempi di attesa “tra 7-8 e 12 minuti”, secondo alcuni dei passeggeri. “Ormai sono rassegnato” spiega un passeggero in attesa alla fermata.

