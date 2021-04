Il ministro della Cultura a margine della presentazione della struttura a Roma

“Cinecittà non è solo un luogo importante per il passato ma anche per il presente e futuro del cinema italiano. Anche per questo è importante che questo hub sia qui. E’ importante che si siano scelti luoghi legati alla storia della città. Qui voglio testimoniare avendola vissuta direttamente l’efficienza sia nella fase di prenotazione che di effettuazione del vaccino. Dico solo, andiamo avanti, ce la faremo”. Così il ministro della Cultura, Franceschini, a margine della presentazione del nuovo hub vaccinale a Cinecittà, a Roma.

