"Qui per rivendicare le misure necessarie per colmare il divario del gender pay gap"

(LaPresse) Con un flash mob organizzato nelle maggiori piazze d’Italia il movimento Giustomezzo ha manifestato per reclamare a gran voce investimenti strutturali al fine di aumentare l’occupazione femminile e combattere la disparità di genere. In piazza Del Popolo a Roma è stata simulata la corsa al Recovery Fund, con ai blocchi di partenza tre uomini e tre donne posizionate in base alle discriminazioni che vivono ogni giorno. “Siamo qui per rivendicare le misure necessarie per colmare il divario del gender pay gap e favorire l’accesso relae alla parità di opportunità lavorative per le donne ”, spiega Francesca Palazzetti: “Oggi dimostriamo come con le rivendicazioni di Giustomezzo sarebbe possibile far partire donne e uomini dalle stesse posizioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata