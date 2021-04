Tra loro anche molti artisti famosi come Max Gazzé, Silvestri e Fiorella Mannoia

(LaPresse)Dopo il Duomo di Milano, oltre 1.300 bauli hanno invaso piazza del Popolo a Roma per il flash mob di ‘bauli in piazza’: i lavoratori del mondo dello spettacolo, vestiti di nero, in una sorta di segno di lutto delle professioni che rappresentano, con la mascherina dello stesso colore, hanno chiesto fondi e tutele dopo un anno di stop. Tanti gli artisti in piazza a sostengo della causa, tra loro: Renato Zero, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Claudio Insinna. Gli obiettivi della manifestazione sono l’immediata istituzione di un fondo da erogare mensilmente a tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo ed eventi, sia discontinui che partite iva, per il periodo gennaio-dicembre 2021; oltre a un immediato sostegno economico per le imprese della filiera.

