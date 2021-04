Il cantante in piazza del Popolo con le maestranze dello spettacolo.

(LaPresse) Sono 1.300 i ‘Bauli in piazza’ in piazza del Popolo a Roma per il flash mob organizzato nel rispetto delle regole precauzionali anticovid dal mondo dello spettacolo. “Il fatto che sia passato un anno senza cambiamenti e senza particolari riscontri da parte istituzionale è il motivo che ci ha spinto in piazza”, ha detto il cantanrte Daniele Silvestri, uno dei partecipanti alla manifestazione. “Vogliamo ricordare a chi oggi sta dicendo che si riaprirà che non basta dire quello”, ha aggiunto.

