Anche la cantante in piazza del Popolo per il flash mob organizzato dal mondo dello spettacolo

(LaPresse) “E’ una bella giornata non potevo mancare, siamo contenti che ci siano segnali di riapertura ma abbiamo dei dubbi sui criteri perché bisognava fissare delle percentuali per l’accesso degli spettatori non fissare dei numeri”. Così Fiorella Mannoia a margine della manifestazione Bauli in piazza che sabato ha visto le maestranze dello spettacolo riempire piazza del Popolo. “La cosa buona è che questa estate si possa lavorare”.

