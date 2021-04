Nella capitale il flash mob organizzato dal mondo dello spettacolo

(LaPresse) Anche l’attore e presentatore Flavio Insinna in piazza del Popolo a Roma per il flash mob organizzato nel rispetto delle regole precauzionali anticovid dal mondo dello spettacolo. I “bauli”, dopo la tappa di Milano sono arrivati nella capitale. “Non siamo qui per chiedere l’elemosina. Se siamo un Paese e non siamo la jungla si chiede di lavorare”, le parole di Insinna. “Se non si può lavorare perché c’è il virus allora bisogna aiutare le persone in difficoltà”, ha aggiunto.

