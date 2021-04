Il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività è al 4,86%, calano i ricoveri (-844) e le terapie intensive (-51)

Sono 15.943 i nuovi casi di Covid in Italia, con 327.704 tamponi processati in 24 ore. Lo dice il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Sono 429 le vittime in 24 ore. Il tasso di positività è al 4,86%. Calano i ricoveri, -844 e le terapie intensive -51.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata