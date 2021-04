Il capogruppo alla Camera dopo l'incontro con Draghi: " Nessun liberi tutti ma pensare a graduale riapertura"

(LaPresse) – La Lega in pressing sul premier Draghi per le riaperture. “Apprezziamo intanto il metodo di confronto molto utile, perchè aiuta a confrontarsi sui temi di attualità. Il tema per eccellenza è quello delle aperture. Noi abbiamo chiesto che il miglior ristoro sia cominciare con graduali aperture. Nessun liberi tutti ma bisogna pensare ad una graduale apertura di attività ispirandosi a principi di buon senso e poi tenendo presente un impegno preso dal governo, qualora i dati lo consentissero, di riaprire”, ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato del Carroccio dopo l’incontro conDraghi”. “Se domani o quando sarà i dati lo consentiranno si proceda al rallentamento delle restrizioni: questo allenterebbe anche un po’ di tensione sociale che abbiamo cominciato a vedere”, ha spiegato Romeo.

