Il commissario straordinario all'emergenza in visita all'hub vaccinale del 1° Reggimento carabinieri Piemonte

(LaPresse) “Questa è l’Italia unita: l’Arma dei carabinieri unitamente alle istituzioni locali, Asl e Regioni. È questo il senso del piano. L’Italia unita esce da questa pandemia. Qui ci sono 8 linee vaccinali che funzionano a pieno regime. Con nostri cittadini dalle 7 della mattina in fila per vaccinasi. In un ambiente confortevole e organizzatore alla perfezione”. Lo ha dichiarato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, in visita questa mattina a Moncalieri, nel Torinese, al centro vaccinale del comando 1° Reggimento carabinieri Piemonte.

