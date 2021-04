In Inghilterra si festeggia la fine del lungo lockdown

Pub e ristoranti affollati per la grande riapertura dopo più mesi di lockdown. In Inghilterra, da lunedì 12 aprile, hanno rialzato le saracineseche negozi non essenziali, piscine, palestre, bar, pub e ristoranti, che possono fare servizio solo all’aperto ma senza limiti di orario.

