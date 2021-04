Il governo approva un pacchetto che annulla le misure regionali

Il governo tedesco ha approvato una nuova serie di norme nazionali per combattere il coronavirus che annullerebbe le misure a livello dei Laender. Lo rende noto l’agenzia tedesca dpa che cita fonti informate sui fatti. La legislazione – denominata “freno di emergenza” – prevede il coprifuoco notturno locale e la chiusura dei negozi se il contagio dovesse aumentare troppo. La normativa ha bisogno dell’approvazione in Parlamento, dove il governo sta cercando di utilizzare procedure accelerate per farla passare rapidamente.

“La situazione è seria e dobbiamo prenderla in modo serio”, ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel. “Non dobbiamo ignorare le grida di aiuto dei medici. Hanno bisogno di noi. La terza ondata della pandemia ha una presa stretta” sulla Germania, ha proseguito Merkel . Per la Kanzlerin “il freno d’emergenza a livello nazionale è necessario da tempo”, anche se comunque che la Germania “si sta avvicinando alla luce in fondo al tunnel”.

Il freno di emergenza, proposto in un disegno di legge che sarà sottoposto al Parlamento, si applicherà nelle regioni con più di 100 nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Comporta la chiusura di negozi, impianti culturali e sportivi, limiti ai contatti personali e coprifuoco notturno. Gli Stati sarebbero invece liberi di stabilire regole più flessibili nelle regioni con meno di 100 nuovi casi ogni settimana per 100.000 abitanti. Merkel ha detto di sperare che il Parlamento discuterà rapidamente e approverà il disegno di legge.

