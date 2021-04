Calano ancora terapie intensive e ricoveri ordinari. Il tasso di positività al 6,2%

Sono altri 15.746 i nuovi contagi di coronavirus in Italia. Questo emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute. I tamponi sono 253.100 per un tasso di posititivà che sale al 6,2%. Sono invece 331 i decessi nelle ultime 24 ore. In lieve calo rispetto a ieri le terapie intensive, -3 con 175 ingressi giornalieri. Diminuiscono ancora nettamente i ricoveri ordinari: -403 per un totale che scende a quota 27.251. La Regione che registra il maggior incremento di contagi è la Lombardia, +2.302, davanti a Campania, +1.854, e Lazio, +1.675.

