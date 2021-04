Nel mirino le misure delle autorità romene per contenere la pandemia

(LaPresse) – Centinaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Bucarest per manifestare contro le misure restrittive attuate dalle autorità romene per aiutare a frenare la diffusione del COVID-19. Vari gruppi si sono riuniti in Piazza della Vittoria e Piazza dell’Università esprimendo la frustrazione per restrizioni come il coprifuoco e la chiusura di attività commerciali, entrate in vigore dalla fine di marzo.

