Il presidente di Aifa: "Con Draghi e Figliuolo vi è stato un netto cambio di passo"

AstraZeneca “non è stato vietato e non è nemmeno controindicato tra i giovani”. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente di Aifa, a Mezz’ora in più, di Lucia Annunziata, in onda su Rai3.”Si può vaccinare un giovane con AstraZeneca – ha affermato – quella di utilizzarlo per gli over 60 è una indicazione, né più né meno di Francia e Germania. Mentre la Francia ha optato come indicazione per gli over 55″. “Con Draghi e Figliuolo vi è stato un netto cambio di passo” ha aggiunto.”Figliuolo è un generale e Draghi una persona che ‘sa fare i conti’ e che ha subito capito quale fosse la priorità – ha affermato – vaccinare gli anziani, la fascia di popolazione che è più a rischio”.

