Commessi e commercianti dei negozi di abbigliamento in piazza contro le chiusure imposte

Circa 150 persone, prevalentemente donne, lavoratori e lavoratrici del settore moda, hanno organizzato la “Protesta della mutanda” a Napoli. Un flash mob andato in scena a via Filangieri per protestare contro le chiusure impartite a tutto il comparto. “La zona rossa non ha portato risultato – affermano – e noi siamo l’unico settore a restare completamente chiuso. Ci hanno lasciati in mutande, così non possiamo andare avanti”.

