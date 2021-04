Il governo ha disposto la chiusura dei locali dal 7 al 18 april

(LaPresse) Proteste dei ristoratori anche in Kosovo: il proprietario di un locale a Pristina ha riempito i tavoli con alcuni manichini, seduti al posto dei clienti. Una protesta sileziosa a nome dell’intera categoria, colpita dalla crisi a causa della pandemia. La protesta simbolica arriva dopo che il governo del Kosovo ha deciso di chiudere bar e ristoranti per 12 giorni, dal 7 al 18 aprile, per far fronte a una nuova ondata di contagi. I ristoranti e i bar potranno offrire solo asporto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata