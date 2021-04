Il ministro del Turismo: "Sbagliato dire per un mese niente aperture, crea ansia"

Per quanto riguarda le riaperture, “in Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe essere una data per noi”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a ‘Omnibus’ su La7. Isole covid-free in Italia? “Noi potremmo farlo. C’è un tavolo aperto. La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione. Il punto è creare meccanismi per cui circolare sia semplice. La direzione mi sembra abbastanza chiara”.

“Non va bene dire per un mese niente aperture, questo crea ansia per chi non fattura e non ha lo stipendio. C’era chi non voleva mettere l’inciso se le cose migliorano, si apre. I Consigli dei ministri sono fatti per discutere” ha detto ancora Garavaglia. La tensione sociale – aggiunge – “è comprensibile, vanno date risposte economiche nel breve, ma anche una prospettiva e una programmazione. Bisogna dare una prospettiva a chi se non fattura, non ha lo stipendio”. “Stiamo lavorando settore per settore. Per fiere e congressi internazionali, se non dai una data per tempo, perdiamo miliardi di euro”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata