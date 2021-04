Così il presidente del Consiglio in conferenza stampa: "Si deve riaprire in sicurezza a partire dalle scuole"

(LaPresse) Mario Draghi punta a riaprire presto l’Italia e per farlo spinge sulle vaccinazioni: “Ho visto Salvini, Bersani e le regioni. E’ normale chiedere le riaperture che sono la miglior forma di sostegno all’economia e ne sono consapevole. Capisco il senso di smarrimento. Io voglio vedere le prossime settimane di riapertura ma in sicurezza e a cominciare dalle scuole”, ha detto il premier in conferenza stampa che però non ha fissato una data: “Non ce l’ho dipende dai dati e dalle vaccinazioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata