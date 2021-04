Un modo per raggiungere i più anziani che vivono tra i canali e le isole della Laguna

A Venezia si vaccina anche a bordo dei vaporetti, tipici mezzi di trasporto della città lagunare. Chi vive tra i canali e le minuscole isole, spesso ha bisogno di fare un lungo tragitto in barca per raggiungere il cuore della città: ecco perché gli operatori sanitari hanno iniziato a utilizzare i vaporetti come ambulatori mobili per vaccinare e per raggiungere i residenti più anziani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata