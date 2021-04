I ristoratori contro le chiusure al grido di "libertà, libertà" davanti al Parlamento, una donna ha avuto un malore. Proteste anche a Milano

E’ la giornata della rabbia di ristoratori e ambulanti. A Roma momenti di tensione davanti Montecitorio per la protesta dei titolari di bar e ristoranti. Sono stati lanciati alcuni oggetti e accesi fumogeni. I manifestanti, molti senza mascherina, sono stati bloccati dai poliziotti in tenuta anti sommossa, che hanno effettuato una carica di alleggerimento. Secondo quanto ha potuto osservare LaPresse almeno 2 persone sono state identificate dalle forze dell’ordine.

Un operatore tv è stato ferito e una manifestante ha avuto un malore, è stata portata via con l’ambulanza.

Ma il fronte della protesta ha coinvolto anche gli ambulanti. In Campania, contro le chiusure imposte dalla zona rossa, in 200 hanno occupato l’auostrada e bloccato il traffico all’altezza dell’uscita di Caserta Sud. Oltre un chilometro di coda ha paralizzato entrambi i sensi di marcia.

A Milano i lavoratori del commercio ambulante si sono dati appuntamento in piazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione Centrale, ma ben presto il presidio si è trasformato in un corteo seppur non autorizzato, che si è spostato lungo via Vittor Pisani bloccando il traffico.

