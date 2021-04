Anche durante le festività non si fermano le somministrazioni

(LaPresse) “Il vaccino AstraZeppola fa morire… da ridere!”. In questo lunedì di Pasquetta in cui la macchina delle vaccinazioni non si ferma, a Bologna ci pensano i clown in corsia della Croce Rossa Italiana a tenere compagnia ai numerosi anziani che sono stati chiamati per la prima dose del vaccino anti-Covid 19. I clown – anzi, le clown – si muovono tra le persone in attesa fuori dall’hub della Fiera di Bologna: due clown per una cinquantina di persone in attesa paziente del proprio turno. Le clown fanno domande, provano a intrattenere e a scacciare con un sorriso e qualche battuta i timori sui possibili effetti avversi dei vaccini. “Signora, ora va a farsi un bel pranzo di Pasquetta?”, chiede una delle due clown a una signora alla quale è appena stato dato l’ok per tornare a casa. Molti degli anziani sono accompagnati dai figli e molti sono anche i taxi e i noleggi con conducente che aspettano fuori dall’hub: da qualche giorno, infatti, è attiva una convenzione che con 30 euro consente di andare a fare il vaccino ed essere riaccompagnati a casa. Le clown nel frattempo tornano all’interno dell’hub: ci sono le persone che hanno già fatto il vaccino da intrattenere.

