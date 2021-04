Molte pattuglie delle forze dell'ordine presenti sul territorio

(LaPresse) Roma vive la seconda Pasquetta in zona rossa dall’inizio della pandemia. Se non si può parlare di lookdown come nel 2020, l’assenza di turisti e i ristoranti chiusi rendono la Capitale silenziosa con strade e vie con solo il sottofondo di sirene. Molti romani per aggirare le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, hanno sfoderato scarpette da jogging e biciclette, ripiegando sullo sport affollando il Lungotevere e le isole pedonali di corridori e ciclisti guardati a vista dalle molte pattuglie delle forze dell’ordine presenti sul territorio.

