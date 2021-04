Da Villa Pamphili a Lungotevere i romani si dedicano a corsa, bici e passeggiate

Meno grigliate e scampagnate in compagnia, più sport in solitaria. Si può riassumere così questa seconda Pasquetta ai tempi del covid dove le restrizioni volute dal governo Draghi hanno imposto agli italiani nuove ferree limitazioni. Proprio per questo molti romani hanno optato per un lunedì dell’Angelo all’insegna del benessere fisico: sono centinaia le persone che nella Capitale hanno deciso di dedicarsi alla corsa, alla bici o alle lunghe passeggiate. “Una giornata all’aria aperta, da soli e senza assembrarsi come dicono le leggi, ma non stando da soli in casa a soffrere”, dichiarano alcuni cittadini.

