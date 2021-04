Nella capitale proibite le riunioni religiose

(LaPresse) Pasqua in lockdown nelle Fillippine, per arginare la diffusione del coronavirus. Strade deserte e ruinioni religiose proibite nella capitale Manila, in occasione del Venerdì Santo. Vietati gli assembramenti, coprifuoco notturno dalle 18 alle 5 del mattino. La nuova stretta coinvolge 24 milioni di persone.

